Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

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Новые президенты этих стран заняли более сдержанную или откровенно критическую позицию в отношении киевской власти.

Есть несколько сигналов, которые, мягко говоря, тревожные для киевского режима.

Ближайший, можно сказать, друг и союзник Польша меняет ориентацию. Там новый президент Кароль Навроцкий. Националист. Россию он не любит, и это взаимно. У нас он в розыске за снос памятников. Но еще больше Навроцкий не любит бандеровцев и их потомков, что сейчас у власти в Киеве.

Ему не нравится президент Украины Владимир Зеленский лично, он против вступления Украины в НАТО и даже ЕС, и как историк по образованию намерен добиваться решения давно назревших исторических вопросов, а он, собственно, один — Киев должен признать вину и покаяться за деятельность националистов в годы Второй мировой войны, осудить Бандеру и Шухевича, ну, и дальше по списку.

На этой неделе польский сейм ввел новый государственный праздник. У него длинное название, но там каждое слово — как гвоздь в крышку гроба киевского режима: 11 июля — «День памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* (Организация украинских националистов* и Украинская повстанческая армия* — Прим. ред.) на восточных землях Второй Польской Республики». ОУН и УПА — запрещенные в России экстремистские организации.

11 июля выбрано как самый «кровавый» день резни на Волыни, когда украинские националисты уничтожили разом сто польских деревень. Это более чем ясный сигнал об будущих отношениях Киева и Варшавы.

В Южной Корее тоже новый президент, и он тоже против помощи Украине, если это угрожает отношениям с Россией и Китаем.

Глава Южной Кореи Ли Дже Мен открыто говорит, что безграмотность и провокации Зеленского подталкивали Россию к военному решению проблемы.

* — экстремистские организации, запрещены в России.