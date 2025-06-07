Фото: Reuters/Gleb Garanich

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Ранее он заявил, что именно лидер киевского режима отказывается принимать тела погибших украинских боевиков.

Президент Украины Владимир Зеленский уже успел обмануть всю Российскую Федерацию. Он является патологическим вруном. Об этом в интервью 5-tv.ru заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Нужно понимать — Зеленский патологический врун. Он обманул (российского президента Владимира. — Прим. ред.) Путина и всю Российскую Федерацию перед тем, как стать президентом. Мы все помним, он шел президентом мира», — заявил Дмитрук.

Как отметил Дмитрук, после своего прихода к власти Зеленский лгал в лицо Владимиру Путину на первых встречах «и продолжает обманывать его по сегодняшний день».

Ранее днем депутат написал в своем Telegram-канале о том, что именно лидер киевского режима отказался принимать тела погибших украинских боевиков. Он отметил, что Россия пытается «в рамках христианской гуманитарной миссии» передать шесть тысяч павших солдат в одностороннем порядке властям Незалежной. Кроме этого, по словам Дмитрука, Зеленский отказался от возвращения военнопленных, в числе которых были тяжелобольные.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МИД РФ отказ Киева принять тела военных назвали манипуляцией договоренностями.