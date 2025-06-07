«Люблю танцевать под Кадышеву»: Федункив рассказала о музыкальных предпочтениях

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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По ее мнению, в композициях певицы есть место и для патриотизма, и для широкой русской души, и для страданий.

В музыке народной артистки России Надежды Кадышевой есть душа. А еще под нее хорошо танцевать. Об этом в эксклюзивной беседе 5-tv.ru рассказала актриса Марина Федункив.

Артистку спросили о том, что раньше она любила слушать. Ответом стало неожиданное признание.

«Наверное, все думают, что я люблю (танцевать. — Прим. ред.) под Надежду Кадышеву. А я люблю под Кадешеву!» — рассказал Федункив.

Звезда «Реальных пацанов» поделилась и тем, что на ее родном Урале было распространено рок-движение. Кроме песен Кадышевой, артистка любила творчество групп «Агата Кристи» и «Наутилус Помпилиус».

Также, по словам актрисы, существуют три типа музыки: для души, для головы и для ног. По ее мнению, Кадышева отлично подходит в категорию «для ног». Однако Федункив призналась, что концерты посещает редко, поэтому на выступлении ансамбля «Золотое кольцо» ее вряд ли можно будет увидеть.

Артистка рассказала, что народные песни сейчас популярны из-за тренда на любовь к Родине. По ее словам, в треках Кадышевой есть место и для патриотизма, и для широкой русской души, и для страданий.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Надежда Кадышева стала популярна среди молодежи.