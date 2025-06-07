В Подмосковье пожар на складе с горючей жидкостью и газовыми баллонами

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Привлеченные силы и средства для ликвидации пожара постепенно увеличиваются.

В Московской области в городе Пушкино загорелся склад с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, в ликвидации возгорания задействованы 50 специалистов и 12 единиц специальной техники. Силы и средства постепенно увеличиваются. В том числе должна прибыть лаборатория по замеру воздуха.

Предварительно было установлено, что пожаром охвачено 8100 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Чите горел огромный мусорный полигон. Об этом сообщило МЧС РФ по Забайкальскому краю. Площадь возгорания составляла две тысячи квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекались 82 человека и 18 единиц техники. На полигоне находились в основном твердые бытовые отходы.