МакSим впервые за долгое время появилась на публике

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Исполнительницу поддержали представители ее фан-клубов.

Певица Мария Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, впервые за долгое время появилась на публике. В середине мая исполнительница пережила личную трагедию — умер ее близкий друг и клавишник музыкального коллектива Дмитрий Иванов. Кадры с красной дорожки «Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА» появились в распоряжении 5-tv.ru.

МакSим решила запомниться не только своим долгожданным выходом в свет, но и эффектным платьем. Певица продефилировала по дорожке в элегантном наряде с открытыми плечами и разрезом на бедре.

Исполнительницу хита «Знаешь ли ты» сопровождали громкие аплодисменты. Поддержать МакSим приехали представители фан-клубов из разных городов России. В том числе Москвы, Екатеринбурга и Ростова.

До премии артистка должна была выступить в Кремле 31 мая в честь фестиваля детских песен «Шаинский Фест». Однако ее номер отменили из-за несогласия организаторов с гимнастическим перфомансом дочери певицы во время исполнения трека «Ожившая кукла».

18 мая 2025 года клавишник артистки Дмитрий Иванов скончался из-за обширного инсульта. Она тяжело перенесла его потерю.

Появление МакSим не стало единственным сенсационным на премии. Ранее 5-tv.ru писал о том, что народный артист России Филипп Киркоров, как птица феникс, восстал из пепла и тоже посетил мероприятие. Он долгое время не появлялся на публике из-за госпитализации с ожогами, полученными во время выступления в Санкт-Петербурге.