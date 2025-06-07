Россия заблаговременно передала предложение по возвращению тел погибших Украине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; Миноборон РФ; 5-tv.ru

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Непонятно, почему украинская сторона решила не соблюдать договоренности.

Российская сторона заблаговременно предложила украинской передать тела погибших военных и была готова приступить к выполнению договоренностей уже на текущей неделе. Об этом в субботу, 7 июня, сообщил заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин.

«До настоящего времени согласие Киева на проведение гуманитарных операций не получено. Представители украинской контактной группы на место встречи не прибыли», — заявил Александр Фомин.

Он отметил, что после возвращения из Стамбула 2 июня сотрудники российской стороны отправились на белорусско-украинскую границу для обсуждения технических аспектов в рамках контактной группы.

«В свою очередь подтверждаем готовность выполнить все имеющиеся договоренности, как это всегда делает российская сторона», — добавил Фомин.

В тот же день Владимир Мединский, помощник президента Российской Федерации, сообщил, что украинская сторона неожиданно отложила на неопределенный срок передачу тел погибших военнослужащих и обмен военнопленными. Он также подчеркнул необходимость для Украины соблюдать ранее согласованный график и выполнять все договоренности, достигнутые на втором раунде переговоров в Стамбуле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинской стороне «не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми».