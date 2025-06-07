«Не забывают легенд»: Киркоров впервые появился на публике после получения ожога

Киркоров впервые появился на публике после получения ожога

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В конце мая стало известно, что поп-короля российской эстрады госпитализировали из-за полученных во время выступления в Санкт-Петербурге травм.

Народный артист России Филипп Киркоров впервые появился на публике после получения ожога на выступлении в Санкт-Петербурге и своей госпитализации. Кадры с красной дорожки «Премия МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА» появились в распоряжении 5-tv.ru.

Исполнителя зрители поприветствовали аплодисментами. Киркоров пришел на дорожку не один, а в сопровождении светской львицы Виктории Шеляговой.

«Приятно, что люди не забывают легенд», — прокомментировал свое появление поп-король российской эстрады.

На премии Киркоров представлен в номинациях «Лучший исполнитель», «Лучшее видео» на трек «Черная пантера» и «Лучшая cover-версия» с композицией «Фиолетовая вата».

Премия МУЗ-ТВ проходит на «Live Арене» в Москве. Гостей в рамках мероприятия ждут яркие выступления и премьеры песен любимых звезд.

25 апреля Филипп Киркоров выступил с концертом в петербургском БКЗ «Октябрьский», где частью перфоманса была пиротехника. Из-за нее воспламенился рукав куртки артиста. В результате Киркоров получил ожоги. 23 мая стало известно о том, что певца положили в больницу.

Ранее 5-tv.ru о подробностях о том, как проходило лечение артиста и какие прогнозы сделали врачи по поводу его состояния.