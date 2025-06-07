Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Штрафы за продажу энергетиков, контроль за перевозкой грузов, биометрия и материнский капитал — нововведения затрагивают множество сфер жизни.

Президент РФ Владимир Путин подписал несколько важных законов. Они опубликованы на портале размещения правовых актов.

О том, как нововведения отразятся на разных сферах жизни и бизнеса в России — в материале 5-tv.ru.

Штрафы за продажу энергетиков

Теперь в РФ запрещена продажа детям безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. За нарушение правила предусмотрены серьезные штрафы: для обычных граждан от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200. Компаниям, которые рискнут пренебречь правилом, придется заплатить от 300 до 500 тысяч рублей.

Цель закона — защитить здоровье подростков. Энергетики вызывают проблемы с сердцем и диабет, а также ухудшают психическое состояние. Если продавец сомневается в возрасте покупателя, он может попросить документ, подтверждающий совершеннолетие.

Усиление контроля за перевозкой грузов

Для грузоперевозок теперь предусмотрена обязательная электронная документация, а данные о перевозках будут вноситься в государственную информационную систему. Это позволит усилить контроль логистики и свести к минимуму нарушения.

Биометрия при сделках с недвижимостью

Биометрические данные — отпечатки пальцев или скан лица — с 1 июля 2025 года можно будет использовать для заключения дистанционных сделок с недвижимостью. Это сделает их безопаснее, а также существенно ускорит процесс.

Территория опережающего развития в Магаданской области

В Магаданской области создается специальная зона с льготными условиями для бизнеса. Это будет способствовать развитию региона и привлечению инвестиций. Отмечается, что возможность применения свободной таможенной зоны сохраняется.

Ратификация международных договоров

Были подписаны соглашения с Сейшельскими Островами и Таиландом о взаимной правовой помощи и выдаче подозреваемых. Также было заключено соглашение с Конго о сотрудничестве в строительстве нефтепродуктопровода.

Повышение окладов судей военных судов за рубежом

Судьи военных судов, которые работают за пределами России, будут получать повышенные оклады. Ожидается, что это повысит их мотивацию и качество работы.

Упрощение доступа к материнскому капиталу

Внедряется единая цифровая система «Социальное казначейство». Она автоматизирует процесс социальной поддержки населения. Теперь заявления на распоряжение материнским капиталом будут рассматривать не более пяти дней. Раньше срок составлял десять. Таким образом, семьи смогут получать выплаты быстрее.

Какие еще законы подписал Владимир Путин

Путин также дал Федеральной службе судебных приставов право получать данные от операторов связи о звонках коллекторов, расширил полномочия правительства по регулированию гостиничного бизнеса и упростил работы по содержанию памятников культуры.

Из прочих нововведений — штрафы за нарушение требований по обороту табачной продукции и продажу незарегистрированных биологически активных добавок.

Дела о клевете теперь относятся к делам частно-публичного характера, что меняет процедуру их рассмотрения. В РФ будет введен эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов и изменены основания для возврата платы за обращение к финансовому омбудсмену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что управляющие компании обязали отчитываться перед жильцами.