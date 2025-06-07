В Петербурге воры ограбили четыре магазина одной сети за два часа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Они забрали сыр, красную икру и коньяк более чем на десять тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге банда воров ограбила четыре продуктовых магазина за два часа. Они украли сыр, красную икру и коньяк более чем на десять тысяч рублей, сообщил источник 5-tv.ru.

Трое молодых людей посетили четыре магазина одной сети. Пока один из них собирал продукты, двое других складывали в рюкзаки бутылки коньяка. Закончив, злоумышленники подошли на кассу и сделали вид, что хотят купить энергетик, но не имеют при себе документов. Услышав отказ, ушли.

Сотрудники магазина не сразу заметили пропажу. Молодые люди унесли в рюкзаках коробку сыра стоимостью пять тысяч рублей, красную икру на две тысячи, а также алкоголь. Известно, что они ограбили еще три магазина той же сети. Воров разыскивают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что чемодан со 127 миллионами рублей отобрали у мужчины в Москве. Дерзкое ограбление совершили три неизвестных мужчины.