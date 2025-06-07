Начинают с машины: как проверяют рыбу на городских ярмарках Москвы

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Представленная продукция поступает из нескольких десятков регионов России.

Рыбная продукция ярмарок и рынков Москвы проходит серьезную проверку. Об этом во Всемирный день безопасности пищевых продуктов рассказали mos.ru в столичном Комитете ветеринарии.

«Исследования включают органолептический, дозиметрический, радиометрический и физико-химический анализы, проверку на нитраты и микроскопию. Например, определяют содержание воды, наличие примесей и даже качество пыльцы в меде», — отмечают в ведомстве.

Важно, что экспертиза начинается с осмотра транспортного средства, проверку проходит температурный режим, при котором хранилась продукция в пути, вся документация. Далее специалисты переходят к самому продукту, исследуя его консистенцию, запах и внешний вид.

Рыба и прочие товары, не прошедшие проверку, изолируется. Таким товарам будет назначена дополнительная экспертиза уже при лаборатории.

Тем временем, были названы опасные в жару продукты. Речь идет о холодных лакомствах. Их перечислил 5-tv.ru. Особенно плохим этот выбор может стать для людей, страдающих гастритом, панкреатитом, холециститом и язвенной болезнью.