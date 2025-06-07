Илон Маск удалил пост о причастности Дональда Трампа к делу Эпштейна

Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP

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Видимо, предприниматель понял, что погорячился.

Предприниматель Илон Маск удалил пост в соцсети, в котором утверждал, что президент США Дональд Трамп фигурирует в файлах финансиста Джеффри Эпштейна (его обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. — Прим. ред.). Опубликованное ранее сообщение невозможно найти.

Накануне Маск заявил, что Трамп имеет отношение к скандалу, связанному с документами миллиардера Джеффри Эпштейна, который превратил один из островов Карибского моря в бордель с несовершеннолетними девушками.

«Настало время сбросить настоящую бомбу: президент Дональд Трамп фигурирует в деле Эпштейна. Это настоящая причина, почему файлы не обнародованы. Приятного дня, Дональд Трамп!» — написал тогда Маск.

Теперь, поостыв, предприниматель понял, видимо, что погорячился.

О том, что ссора между Трампом и Маском возникла из-за сильнейшего стресса, который оба испытали за последние пять месяцев работы, в интервью 5-tv.ru заявил отец бизнесмена Эррол Маск. Он 7 июня прилетел в Москву. Маск-старший уверен, что его сын сделал ошибку, а в этой «схватке», конечно же, победит Трамп. Вероятно, осознание этого, наконец, дошло и до владельца Tesla.