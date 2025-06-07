Прямо перед свадьбой: при загадочных обстоятельствах умерла «Мисс Эквадор»

Фото: 5-tv.ru

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Девушке было 28 лет.

Полуфиналистка конкурса красоты «Мисс Вселенная Эквадор» 2024 года Мария Лорена Аргуэлло умерла в возрасте 28 лет незадолго до собственной свадьбы. Об этом стало известно из соцсетей близких и друзей девушки.

Причина трагедии неизвестна. Жених Марии рассказал, что они только недавно завершили подготовку к свадьбе, которая должна была состояться в ближайшие дни. Смерть девушки подтвердили представители конкурса красоты.

«Мы с уважением и солидарностью относимся к ее семье и близким в это скорбное время. Она навсегда останется в наших сердцах», — говорится в заявлении.

Полиция уже расследует ситуацию.

Мария Лорена Аргуэлло родилась 12 марта 1997 года. Она училась в Университете Лас-Америкас и по специальности является хирургом.

Девушка представляла столицу Эквадора Кито на конкурсе красоты в прошлом году и заняла там 13-е место. Это соревнование стало для нее первым. Новость о смерти Марии стала полной неожиданностью для всей семьи и ее друзей.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла актриса озвучки Бабулиты из «Тайны Коко» Рене Виктор. Артистка страдала тяжелым онкологическим заболеванием. Среди озвучек Виктор — персонажи мультипликационного сериала «Семейка Адамс» 1992 года и ряда игр серии Elder Scrolls. Также актриса снималась в фильмах режиссера Роберта Дюваля «Апостол» 1997 года, «Паранормальное явление 5» 2014 года и во многих других кинолентах.