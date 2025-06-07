Администрация Трампа взялась за Такера Карлсона: что хотят от журналиста

Фото: AP/ТАСС

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План Белого дома уже просочился в зарубежные СМИ.

Администрация США рассматривает возможность привлечения журналиста Такера Карлсона в качестве инвестора для социальной сети TikTok, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

В апреле 2024 года еще на тот момент президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ, который запрещает использование TikTok в стране, если китайская компания ByteDance, владеющая приложением, не продаст свои активы в США до 19 января 2025 года. Сейчас же дело в руки взял нынешний американский лидер Дональд Трамп.

Так, в начале апреля он подписал указ, который позволил социальной сети продолжить работу в стране до 19 июня. Это решение было принято для завершения процесса реструктуризации сервиса. Позднее стало известно, что Белый дом начал активно искать покупателей для приложения.

Издание пишет, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, которого Трамп назначил ответственным за сделку по TikTok, активно продвигал кандидатуру Карлсона. Однако сам журналист заявил, что не имеет информации о происходящем.

«Я ничего об этом не знаю… Насколько мне известно, я читал, что сделка по TikTok приостановлена из-за торговой войны (США и Китая. — Прим. ред.), из-за пошлин», — сообщил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США и Китай заключили временное соглашение о снижении пошлин.