Федор Добронравов о возрождении сериала «Сваты»: «Мы уже состарились»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Исполнитель одной из главных ролей в телепроекте и его коллеги снимались более десяти лет, финальный эпизод вышел в 2021-м.

Народный артист России Федор Добронравов поделился своим мнением об идее снять продолжение завершившегося сериала «Сваты». Популярность проекта была грандиозной, и исполнители главных ролей жили в нем с 2008 года до 2021-го, когда вышел последний эпизод. За это время актеры сроднились — с поклонниками, друг другом.

Однако это не повод для попыток реанимировать «Сватов», заявил Добронравов в беседе с 5-tv.ru на IV Национальной премии интернет-контента. Корреспондент спросил, согласился бы артист снова сыграть Ивана Будько, если бы поступило такое предложение. И Федор Викторович сразу отказался.

«Я не понимаю, как дальше снимать. Мы там так много сказали, там было так много любви, доброты и всего-всего, что я не понимаю. Да и мы уже состарились, надо останавливаться. Не надо вечность что-то делать, снимать. Вот „Богатые тоже плачут“ — нельзя поднять тех старых людей, которые реально уже старики, и снять с ними какое-нибудь кино», — отметил актер.

Сериал «Сваты» выходил на экраны в течение 13 лет, всего семь сезонов, каждый из которых зрители ждали с нетерпением. Главных героев сыграли Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Анатолий Васильев и другие. Летом 2022-го ходили слухи, что «Сваты» возвращаются на экраны. Начало работы над восьмым сезоном предполагалось в конце года, но вскоре выяснилось, что новости оказались фейком.

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