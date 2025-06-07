Начала в 14 лет, а бросила за три дня: как Анна Хилькевич отказалась от курения

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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В течение многих лет звезда сериала «Универ» была зависимой. Что помогло ей избавиться от вредной привычки?

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич призналась, что буквально с детства страдала табачной зависимостью. Она начала курить в 14 лет, чем повергла в шок близких. Но, несмотря на проблемы в семье из-за сигарет, избавиться от пагубной привычки никак не получалось. Много лет актриса предпринимала попытки, пробовала разные методы, но все безрезультатно.

«Когда я родила первого ребенка, естественно, я перед беременностью бросила, потом кормила, снова вернулась к этим альтернативам — сигареты, вейпы, электронки, кальяны. На протяжении нескольких лет после рождения первого ребенка все время мотало меня от одного курительного гаджета к другому», — сказала Хилькевич корреспонденту 5-tv.ru в кулуарах IV Национальной премии интернет-контента.

Когда актриса в очередной раз задумалась о своем здоровье, к ней пришло наконец осознание — это зависимость, физическая и психологическая. И так продолжаться не может. Звезда поняла, что больше не хочет подчиняться, она хочет быть свободной от подобных ограничений. С этого момента, по ее словам, началось движение вперед, в результате которого цель была достигнута.

Как отметила Хилькевич, отказываться от курения ей приходилось исключительно усилием воли. Забыть о желании достать сигарету не получалось. И даже четкое понимание проблемы, осознание, как это ужасно, хотелось закурить снова и снова. Казалось, эти мучения никогда не закончатся. И в какой-то момент артистка решила, что будет молиться богу и просить у него помощи.

«Я бросила курить, и когда ко мне приходило это острое желание взять кальян или сигаретку, я просто секундочку просила о помощи. Три дня — и у меня больше (нет зависимости. — Прим. ред.). Вот уже прошло четыре года точно. У меня мозг не возвращается туда. У меня нет этих позывов», — заключила звезда.

Курение — безусловно опасная для здоровья привычка. Более того, исследователи находят все новые факторы риска. Ранее 5-tv.ru объяснял, как табак провоцирует рак губ.