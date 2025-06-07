С бинтами и синяками на лице: Прохор Шаляпин вышел на связь из больницы

Фото, видео: Telegram/Прохор Шаляпин/aChaliapin; 5-tv.ru

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Кто мог сотворить такое с артистом? На его лице нет живого места!

Певец Прохор Шаляпин предстал перед своими подписчиками в соцсетях в непривычном виде: его ухоженное лицо выглядело так, будто артиста били, а голова была обмотана бинтами. Находился он при этом в больнице, которая, впрочем, совсем не походила на травмпункт. На таких роскошных кроватях и в палатах размером с квартиру-студию лежат особые пациенты.

А именно — пациенты клиник пластической хирургии. Да, отеки, пластыри и темные следы на лице знаменитости — не следы побоев, а последствия операции. Об этом он и рассказал поклонникам. По словам Шаляпина, он долго сомневался, стоит ли экспериментировать, но все-таки лег под нож. Правда, так и не сказал, какому именно вмешательству подвергся.

«Ой, друзья, я все-таки решился на эту чудесную процедуру, сделал ее у лучшего пластического хирурга страны», — сказал исполнитель.

Этот самый хирург, по мнению Шаляпина, самый лучший, — Егор Парыгин. И он пообещал знаменитому пациенту, что вскоре тот будет выглядеть как минимум на десять лет моложе. Если Прохор действительно делал операцию, а не просто рекламировал врача в соцсетях, вскоре публика увидит результат и оценит работу.

Фанаты Шаляпина удивлены. Во-первых, он никогда не говорил, что недоволен своей внешностью, и прибегал только к помощи косметологов. Во-вторых, в 41 год он выглядит отлично, держит себя в форме, да и за лицом ухаживает — стройный, загорелый, довольный собой и своей жизнью. Как признавался артист, он и зубы сохранил свои, отказавшись от популярных виниров. И вдруг пластика?

В общем, одни разочарованы, что Шаляпин поддался трендам, другие переживают, что он изменится и потеряет индивидуальность, другие просто подшучивают, мол, пожилые пассии стали слишком требовательными, всем мальчиков подавай! Ну а Прохор просто продолжает надеяться на выгодный брак с работящей женщиной, которая оплатит следующую операцию, если потребуется.

Ранее, писал 5-tv.ru, Прохор Шаляпин делился секретом, как получать дорогие подарки.