Страх делегирования: что мешает бизнесу расти и как это исправить

Фото, видео: 5-tv.ru

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Можно ли приумножить доход, продолжая выполнять все задачи самостоятельно? Эксперты уверены — невозможно. Для этого придется преодолеть недоверие к исполнителям.

Сбросить со своих плеч груз ответственности за каждую задачу в рамках предприятия — это звучит привлекательно. Можно поручить основные обязанности исполнителям, а самому свободно путешествовать, тратить время на хобби, учиться и заниматься только стратегической частью бизнеса, получая при этом доход. Но, к сожалению, страхи не позволяют многим предпринимателям делегировать, и они продолжают все делать самостоятельно. Как изменить ситуацию, в интервью 5-tv.ru рассказал психолог предпринимателей и тренер Виталий Наумов.

Страхов этих — великое множество. Потерять деньги, выглядеть глупо перед заказчиком, получить нежелательный результат и так далее. Если сотрудник не выполнит свою задачу на должном уровне, можно лишиться заработка, репутации, лояльных клиентов и заработать тревожное расстройство. При этом без делегирования практически невозможно расширить производство и, соответственно, кратно увеличить выручку.

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Нередко у бизнесменов возникает ощущение, что если сейчас он наймет команду профессионалов, это станет пустой тратой денег. Будут потрачены крупные суммы на зарплату, личный доход снизится, и для себя ничего не останется! Это еще одно заблуждение, не позволяющее сделать шаг к развитию.

Также предприниматели порой совершают ошибку, которая называется инфантильным делегированием. Это когда сотруднику не ставится конкретная задача, а результат при этом с него требуют. В итоге получается, что исполнитель сделал все по-своему, начальник остался недоволен и еще раз убедился, что никому нельзя доверять. На деле же, если бы он дал точную инструкцию, избежал бы негативных последствий.

Как победить страх делегирования

Все опасения бизнесмена можно объединить в пять основных страхов делегирования. В этот список входит: это страх потери репутации и лояльности заказчика, страх лишиться авторитета среди коллег, страх финансовых потерь, страх потери времени и сил и страх не отстоять свою позицию.

Они основаны на тотальной неуверенности в себе и опоре на внешние факторы устойчивости — чье-то мнение. Такой предприниматель всегда чувствует себя нестабильно.

Чтобы разобраться в своих сомнениях и сделать их наглядными, можно воспользоваться простым и доступным инструментом — квадратом Декарта. Это, по мнению Наумова, эффективная техника принятия решений, помогающая выявить значимые критерии выбора и последствия каждого решения. Нужно вооружиться бумагой и ручкой, нарисовать квадрат и поделить его на четыре равные части.

В каждый сегмент впишите по одному вопросу, на которые потом нужно будет письменно ответить:

Что будет, если это произойдет, то есть каковы плюсы делегирования;

Что будет, если этого не произойдет, и все останется, как было;

Чего не будет, если это произойдет, то есть каковы минусы отказа от делегирования;

Чего не будет, если этого не произойдет, то есть как быть в случае неполучения желаемого результата делегирования.

Страх — это зона неизвестности, говорит эксперт, а квадрат Декарта нацелен на воплощение этой самой неизвестности. Все риски становятся наглядными, а значит, их легче взвешивать. Но и на этом шаге путь бизнесмена к развитию его дела не заканчивается. Мало просто оценить перспективы, надо еще и себя ощутить именно руководителем, а не исполнителем.

«Важно менять роль. Пока вы идете из роли специалиста, где вы везде сам, когда вы человек-оркестр, невозможно кратно расти. Где-то ваш доход будет застревать в районе 300-350, максимум 500 тысяч рублей. Дальше можно, но это будет выгорание и очень сильное, можно дойти до депрессии. Пока вы не поменяете роль на роль предпринимателя, бизнесмена, где основная ценность — это делегирование и покупка времени других людей, только тогда вы сможете кратно расти», — утверждает Наумов.

Изменить себя и свои взгляды на бизнес бывает крайне сложно. Любые аргументы будут разбиваться об эмоции, нечто нерациональное, но при этом сильное и влиятельное. Вырываются из замкнутого круга те, кто работает с мышлением и раздвигает, порой через боль, границы реальности. Самостоятельно сделать это непросто.

На помощь придут два «спасателя» — наставник по бизнесу и психолог. Первый обрисует стратегию развития и покажет точные действия, которые приведут к цели, а второй будет работать с убеждениями, правилами жизни и формированием новых ролей.

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