Гинеколог изнасиловал 94 пациентки в Норвегии
Фото: www.globallookpress.com/Jan Woitas
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Утверждается, что противоправные действия были совершены врачом во время приема женщин на осмотр.
В Норвегии 55-летнего врача-гинеколога признали виновным в 94 случаях изнасилования пациенток. Суд отправил его на 21 год тюремного заключения. Об этом сообщило издание Hln.be.
Согласно данным следствия, врач во время осмотров без медицинских обоснований осматривал пациенток пальцами и посторонними предметами. Помимо этого, он снимал свои действия на видеокамеру. В публикации издания отмечается, что все эти деяния в норвежском законодательстве приравниваются к изнасилованию.
Все это происходило с 2004 по 2022 год. Врач признался только в 20 случаях надругательств.
Кроме приговора к 21 году тюрьмы, гинекологу запретили заниматься врачебной практикой до конца жизни и обязали выплатить денежную компенсацию пострадавшим.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что артистка ансамбля МВД скончалась из-за осложнений после избиения и изнасилования.