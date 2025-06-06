Как жара и недостаток воды могут повлиять на психику человека?

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По его словам, поведение людей в конкретных погодных условиях определяется их внутренними настройками.

В периоды сильной жары агрессивность человека может повышаться. Это может привести к конфликтам в семье или в общественных местах. Об этом 5-tv.ru рассказал психолог Андрей Зберовский.

Усугублять эмоции, по словам эксперта, может нехватка воды. Но ментальное состояние зависит и от предпочтений человека.

«У нас есть индивидуальные настройки. Есть те, кто любит жару. И для них даже температура в плюс 50 будет восприниматься как нечто приятное. Для них это гораздо комфортнее, чем холода и снег по пояс. А есть люди, для которых любые перепады температуры будут вызывать раздражение. Наши внутренние настройки определяют, как мы будем себя вести. Кто-то в жару будет расслабленным и позитивным, а кто-то, наоборот, раздраженным и негативным», — рассказал специалист.

Зберовский отметил, что изменение внутреннего баланса человеческого организма является стрессом. А он, в свою очередь, способен повысить раздражительность. В пример психолог привел жителей Сибири и более северных регионов. По его словам, они по характеру более доброжелательные и спокойные, чем те, кто живет в солнечном и сухом климате. В жарких странах, где идет борьба за ресурсы, как отмечает эксперт, уровень конфликтности значительно выше.

«Температура, и такой дисбаланс, и повышенная эмоциональность связаны не случайно. Не зря самая высокая эмоциональность бывает в странах, где постоянно солнце светит», — добавил Зберовский.

Он добавил, что если человек долго находится в некомфортных для него погодных условиях, то это может привести к неконтролируемому срыву. Это чревато выплеском агрессии на других людей и может привести к конфликтам на дороге, в общественных местах и дома.

Зберовский отметил, что «внутренние настройки», чтобы не доводить себя до стресса, поменять можно. По его словам, воспоминания о счастливых и приятных моментах жизни помогут справиться с психологическим напряжением. Он также посоветовал находить плюсы в жаркой погоде. Например, искать удовольствие в прогулках летними вечерами.

Ранее 5-tv.ru писал о полезных практиках от психолога для сдачи ЕГЭ.