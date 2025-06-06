Суд арестовал редактора URA.RU Аллаярова до 4 августа по делу о даче взятки
Фото: Ленинский районный суд г.Екатеринбурга
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Ранее в офисе агентства прошли обыски.
Редактора информационного агентства URA.RU Дениса Аллаярова задержали в Екатеринбурге. Он проходит по делу о даче взятки должностному лицу. Это сообщил корреспондент 5-tv.ru из Ленинского районного суда города.
Источник отметил, что редактор передавал деньги бывшему сотруднику полиции Андрею Карпову. При этом должностное лицо по совместительству является Аллаярову дядей. Представители URA.RU рассказали, что редактора обвиняют в даче взятки в размере 20 тысяч рублей.
В офисе редакции агентства и квартирах некоторых сотрудников следственный комитет РФ провел обыски 5 июня. Аллаярова задержали вечером того же дня. По словам URA.RU, следователей также интересовали источники происхождения информации о криминальных событиях в Свердловской области. Из офиса изъяли документацию и технику.
URA.RU было основано в 2006 году. В основном агентство освещает новости Уральского федерального округа и Пермского края.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в редакции информационного агентства URA.RU прошли обыски. Также обыски прошли в квартирах некоторых журналистов редакции.