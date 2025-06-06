Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев* включен в реестр иноагентов

Фото: Instagram*/solncevrusya

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Шоумен не проживает в России с 2022 года.

Бывший участник реалити-шоу «Дом 2» Рустам Солнцев* внесен в реестр иностранных агентов. Об этом сообщило Министерство юстиций РФ.

«Р. П. Калганов (настоящее имя шоумена. — Прим. ред.) распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Осуществлял пропаганду ЛГБТ‑отношений**», — сообщает ведомство.

В публикации также говорится о том, что выпускник «Дома-2» распространял информацию о международных организациях, действия которых нежелательны на территории России.

С 2022 года 48-летний Солнцев проживает в США, где обручился с гражданкой Штатов. Избранница Рустама является врачом. Шоумен и его жена планируют завести детей с помощью ЭКО. Так как возраст супруги не позволяет сделать это самостоятельным путем — она старше Солнцева на четыре года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заслуженный артист России Денис Майданов высказался о беглых иностранных агентах.

* — Признаны иноагентами на территории Российской Федерации.

** — ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ