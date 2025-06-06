Более 12 тысяч гектаров леса в Забайкалье охвачены пожарами

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru

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Пламя и смог: спасатели и добровольцы пытаются справиться с огнем в Забайкальском крае.

Кольцо огня смыкается вокруг одного из поселков в Забайкалье. Пламенем охвачены свыше 12 тысяч гектаров леса. Пожар не могут потушить уже несколько дней. Спасатели вместе с добровольцами сейчас пытаются отстоять дома.

Как сообщают в МЧС, ситуация в любой момент может измениться. Тушение осложняет сильный ветер. В какую сторону пойдет огонь — предсказать невозможно. Всего в регионе действуют более 30 очагов. Многие — в труднодоступных местах. По поручению главы МЧС, в Забайкалье дополнительно направили два самолета.

Вблизи населенных пунктов люди задыхаются от смога. Жители жалуются на головокружение и боли в горле. Роспотребнадзор проверил воздух. Предельное содержание вредных веществ превышено в несколько раз.