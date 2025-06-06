В ЦБ отметили существенное замедление инфляции в России

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Высокий уровень ключевой ставки существенно способствовал укреплению рубля.

Высокая ключевая ставка стала причиной заметного замедления инфляции в стране. Об этом сообщила глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.

«Рост цен по-прежнему сильно различается по группам товаров и услуг, но все же у нас стала больше уверенности в устойчивости дезинфляционных процессов», — заявила она.

Набиуллина подчеркнула, что именно такие инфляционные показатели позволили ЦБ принять решение о снижении ключевой ставки. При этом она отметила, что высокий уровень ставки сыграл важную роль в укреплении рубля на финансовом рынке.

Также глава Центробанка уточнила, что снижение ставки не означает ослабление денежно-кредитной политики. Жесткие меры будут сохраняться долгое время, чтобы обеспечить надежное возвращение инфляции к целевому уровню.

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