Убита волонтер «Лиза Алерт» Мария Лубсанова

Фото, видео: 5-tv.ru

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Причиной жестокой расправы над женщиной стала ревность.

В Бурятии экс-супруг зарезал Марию Лубаснову — волонтера отряда «Лиза Алерт» с позывным Манюня. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по республике.

Причиной жестокой расправы стала ревность. Известно, что мужчина вывез Марию в лес недалеко от поселка Ключи и напал на нее с ножом. После совершенного преступления он покончил с собой. Все произошло 5 июня.

«Их тела обнаружены спустя несколько часов в ходе организованных поисков», — сказано в публикации СК.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ («Убийство»). В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

По словам главы района Николая Емонакова, погибшая волонтер была очень светлым, отзывчивым и ответственным человеком. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Он добавил, что Лубсанова многое сделала для Иволгинского района республики, в администрации которого работала пресс-секретарем.

Девушка душой болела за свое дело. Она возила гуманитарную помощь и на днях вернулась из очередной волонтерской миссии, отметил Емонаков.

Известно, что Мария Лубсанова на протяжении нескольких лет участвовала в поисковых операциях «Лиза Алерт» в качестве волонтера. Она также оказывала помощь участникам спецоперации и ездила добровольцем в Мариуполь. За свои заслуги женщина была награждена медалью и именным ножом от бойцов 36-й армии.

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