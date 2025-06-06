Опека проверит условия жизни детей найденной спустя девять лет девушки в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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По словам психолога, уголовный кодекс не предусматривает наказания за отсутствие регистрации малышей после родов.

Органы опеки обязаны не только проверить условия, в которых живут дети найденной спустя девять лет в Санкт-Петербурге Виктории Конецкой, но и помочь с оформлением всех документов. Об этом заявила психолог Ирина Смолярчук в разговоре с 5-tv.ru.

Девять лет назад Виктории было всего 16. Сейчас ей — 25, и у нее двое маленьких детей. Все эти годы она нигде не была зарегистрирована, не имела документов.

«Ситуация, конечно, нестандартная, ничего криминального в данной ситуации нет. Уголовный кодекс не предусматривает ответственность за подобные действия, либо бездействия со стороны матери. В нашей стране редко дети рождаются дома, регистрируются позже», — высказалась психолог.

Однако теперь перед органами опеки стоит важная задача — убедиться, что дети здоровы, развиваются нормально, живут в приемлемых условиях. Если все в порядке, государство должно не наказывать, а помогать: оформить документы, возможно, устроить малышей в детский сад.

Психолог подчеркивает: такие случаи, как побег девушки, редко бывают про бунт ради бунта. Скорее, это результат сложных и травмирующих отношений в семье. Часто подростки, живущие в токсичной среде, сами начинают «спасать» родителей, берут на себя взрослую роль и незаметно исчезают из системы.

Побег девять лет назад, вероятно, был попыткой не сбежать, а вырваться из жизни, где не было безопасности, отмечает эксперт. Также есть вероятность, что роды дома и отсутствие документов стали не только вынужденной мерой, но и осознанным вызовом обществу. Однако это не значит, что девушка отказалась от материнства. По словам Смолярчук, материнский инстинкт может проснуться даже в самых тяжелых условиях — и именно он, возможно, удерживал ее на плаву.

Теперь, когда Виктория Конецкая найдена, начинается самая трудная часть — возвращение к нормальной жизни. Девушке потребуется не только медицинская, но и глубокая психологическая реабилитация, уверена психолог. Потому что за годами молчания стоит не просто исчезновение — а сломанная связь с реальностью, семьей и обществом.

«(Нужны. — Прим.ред.) здоровая дистанция и понимание войти… войти в ситуацию, попытаться понять, попытаться простить. <…> Поэтому здесь, конечно, история про долгосрочные разговоры», — заключила Ирина Смолярчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жила все эти годы пропавшая на девять лет девушка из Петербурга.