Национальный реестр туристских троп создадут в России

Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Варенков; 5-tv.ru

Новый законопроект поможет увеличить количество оборудованных и безопасных маршрутов для путешественников.

С началом летнего сезона спасатели ежедневно десятки раз выезжают на поиски пропавших людей. Теряются не только любители отправиться в лес за грибами и ягодами. Дорогу не могут найти сотни путешественников. Нередко все это заканчивается трагически. Чтобы в будущем исключить подобные случаи, в России создают Национальный реестр туристских троп. Как эти маршруты собираются сделать безопасными — в репортаже корреспондента «Известий» Олега Зайковского.

Это гора Сокол недалеко от Судака. С нее каждый год спасают 15-20 заблудившихся туристов. Уникальность этой горы в том, что на вершину ведут три тропы, а вниз спуститься можно только по одной. Официальной информации об этих тропах нет.

Недостаток информации о маршруте, и уверенность в собственных силах закономерно ведут к чрезвычайным ситуациям. В итоге, приходится звонить спасателям.

Женщину на видео, которое имеется в нашем распоряжении, эвакуировали с одной из крымских вершин. Часто люди отправляются в пеший поход после обеда. А когда заходит солнце — теряются в незнакомой местности.

В России официально почти 2000 троп для туристов. Но на самом деле их в десятки раз больше. При этом зачастую путешественники не имеют представления о том, с чем они могут столкнуться в пути.

«Вы же понимаете, что на интернет-ресурсах не всегда информация достоверная. Если бы была информация официальная: длина, ширина, расстояние, в какое время года можно ходить, в какое — нельзя, маркирована тропа, не маркирована, точки отдыха, точки спуска — было бы все легче и проще», — рассказал начальник Судакского аварийно-спасательного отряда Андрей Шкляр.

Исправить ситуацию предложили депутаты Госдумы. Они подготовили законопроект о создании Национального реестра туристских троп. Такие маршруты поделят на федеральные, региональные, муниципальные и проходящие через особо охраняемые природные территории. В общем доступе будет предоставлена полная информация: название, протяженность, ответственная структура и оператор.

В законодательной базе введут понятие «туристская тропа». Эксперты считают, что количество оборудованных, а значит, безопасных маршрутов в стране, увеличится.

«Тем инвесторам, тем организаторам этих туристических троп, которые будут создаваться, может быть оказана, в том числе поддержка из всевозможных бюджетов, — отметил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

На маршрутах установят системы навигации и ориентирования, благоустроят территорию. Туристы эти нововведения приветствуют.

«Отличная идея, потому что иногда ходишь, видишь только точки — зеленые, синие, красные, а куда ты выходишь — не знаешь. Если в нем будут фотографии, подсказки, метки — будет вообще здорово», — прокомментировал турист Александр Алдошкин.

Пока неясна судьба тех маршрутов, которые в реестр не попадут. Законопроект, вероятно, еще отправят на доработку. Но вектор, определенно, задан правильный. Пеший туризм в России активно развивается. И нововведения призваны сделать его доступным, удобным, а главное — безопасным.