Увеличилось число пострадавших в результате ДТП с автобусом с детьми в Хабаровском крае

Фото, видео: Госавтоинспекция Хабаровского края; 5-tv.ru

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В нем ехало 30 ребят, есть пострадавшие.

В Хабаровском крае опрокинулся автобус, который вез детей на экскурсию. Их было 30 человек. По последним данным, пострадало 22 человека. В полиции уточнили, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Причиной ДТП, по предварительным данным, мог стать отказ тормозов. Однако аварии в этом месте происходят регулярно.

«Пятая авария и пятый вот случай. В 2015 году две аварии, в 2021 году авария, слышали про пожарных — погибли. И один еще вез щебенку туда и тоже влепился», — рассказывает очевидец происшествия.

А четыре года назад в ДТП на этом же самом спуске погибли двое пожарных. И еще двое их коллег получили ранения.