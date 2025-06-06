Задержанные из-за диверсии поезда прибывают в пункты назначения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее неизвестные совершили подрыв железнодорожного полотна в Воронежской области.

В Петербурге встретили пассажиров поезда, задержанного в результате диверсии на железной дороге в Воронежской области.

А несколько часов назад в Адлер прибыл еще один состав. Тот самый, машинист которого вовремя заметил поврежденные рельсы и успел затормозить. В результате из привычного графика выбились более 20 поездов. Пассажирам провели несколько часов в ожидании.

«Ну где-то часов шесть простояли...» — вспоминает одна из пассажиров.

«Страшно нам не было. Ничего такого мы не слышали», — говорит другая пассажирка.

Установлено, что полотно было повреждено в результате подрыва. И готовили его с расчетом на большое количество жертв. По этому участку ходят составы из Петербурга и Москвы — на юг нашей страны и обратно. Многие сейчас едут на отдых с детьми.