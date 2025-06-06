Более 170 беспилотников сбито над регионами России за ночь

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Это были БПЛА самолетного типа.

Средствами ПВО перехвачено или уничтожены 174 украинских дрона над несколькими областями России за минувшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С восьми вечера 5 июня и до четырех утра 6 июня БПЛА ВСУ самолетного типа пытались атаковать сразу 13 регионов нашей страны.

«Средствами ПВО перехвачено и уничтожено 174 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями, Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым», — отмечается в сообщении военного ведомства.

Кроме того, были сбиты три ракеты, запущенные с территории Украины, в акватории Черного моря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что часть Херсонской области осталась без электроснабжения из-за атаки ВСУ. В результате без света остались 150 населенных пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах. Это, как отметил губернатор региона Владимир Сальдо, более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта. Глава региона добавил, что все критические объекты подключены к резервным источникам питания.