Прошлое вернулось неожиданно: как жила все эти годы пропавшая на девять лет девушка из Петербурга

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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За это время она не пользовалась телефонами и не появлялась в людных местах.

Виктория Конецкая, исчезнувшая в декабре 2016 года из Петербурга, нашлась спустя девять лет. На момент исчезновения ей было 16 лет. Как сообщили Известия, все это время девушка жила под другим именем, не пользовалась телефонами и не появлялась в людных местах.

Ее случайно заметили 2 июня — в объектив камеры попала молодая женщина, помогавшая мужчине нести коробку с мебелью. Лицо оказалось знакомым: полиция сопоставила кадры с архивными данными. Так и выяснилось, что перед ними — та самая Виктория.

История ее исчезновения начиналась с семейных ссор. Мать часто выпивала, брала маленькую дочь с собой на шумные посиделки и не особо обращала внимание на то, как та себя чувствует. После рождения брата Вика чувствовала, что стала в доме лишней: его хвалили, ей — делали выговоры. Напряжение накапливалось годами.

Последней каплей стал урок физкультуры, на котором девушка повредила колено. В больнице ей предложили операцию, но Виктория испугалась и просила мать отказаться от вмешательства. Та не слушала. Тогда девочка решила уйти. Не на годы — всего на пару дней. Но потом поняла: возвращаться некуда.

Ей помогла подруга, с которой лежала в стационаре. Сменила телефон, удалила соцсети, ушла с вещами. Сначала жила у этой же подруги, позже познакомилась с парнем — теперь у них двое детей. Семья не бедствует: мужчина работает курьером, у него есть частный дом в Сестрорецке, машина и квартира в Петербурге.

Все это время Виктория нигде не работала, жила тихо. За документами не обращалась, рожала дома — без врачей, без свидетельств. Дети в садик не ходят.

Прошлое вернулось неожиданно. Только мужчина и подруга знали, кем она была раньше. О своей матери Виктория вспоминает без теплоты — за девять лет не скучала. А вот по отцу, тете и бабушке по папиной линии — да, очень.

Когда мать узнала, что дочь жива, едва смогла говорить. Она призналась, что уход Виктории не был полностью добровольным. Но свою вину в произошедшем признала.

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