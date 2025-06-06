Пиксели под подошвой: звезды на ковровой дорожке премии ИРИ

Журналисты стояли на IV Национальной премии интернет-контента «сложа ручки», потому что долгожданные гости совершили страшную рокировку, после которой прославились «неуловимыми». Даже SHAMAN и Мизулина смело вступили на пиксельную дорожку и не менее умело успели раствориться, оставив всех в неведении.

«Да как они успели… Магия… Застряли в пикселях…» — только и слышалось среди камер и микрофонов.

Жаркое лето, холодное игристое и игры селебрити — искорки раута на Мосфильмовской! А все ненужное явно не прошло через жесткие пиксели! Так что звезды, у которых под подошвой оказались кислотно-ослепляющие ячейки экрана — герои, на которых смело можно смотреть!

Что сделал с ногами Павел Островский, о чем ломает голову Алена Жигалова, какой вид у Милоша Биковича, за что волнуется Роман Каграманов — об этом и не только в фоторепортаже 5-tv.ru!