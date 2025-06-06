Шоу-бизнес 1 099
Пиксели под подошвой: звезды на ковровой дорожке премии ИРИ
Несмотря на сдержанный Coctail дресс-код, светский раут пестрил красками, а собравшаяся плеяда напоминала покалывающие брызги игристого в ледяном бокале!
Журналисты стояли на IV Национальной премии интернет-контента «сложа ручки», потому что долгожданные гости совершили страшную рокировку, после которой прославились «неуловимыми». Даже SHAMAN и Мизулина смело вступили на пиксельную дорожку и не менее умело успели раствориться, оставив всех в неведении.
«Да как они успели… Магия… Застряли в пикселях…» — только и слышалось среди камер и микрофонов.
Жаркое лето, холодное игристое и игры селебрити — искорки раута на Мосфильмовской! А все ненужное явно не прошло через жесткие пиксели! Так что звезды, у которых под подошвой оказались кислотно-ослепляющие ячейки экрана — герои, на которых смело можно смотреть!
Что сделал с ногами Павел Островский, о чем ломает голову Алена Жигалова, какой вид у Милоша Биковича, за что волнуется Роман Каграманов — об этом и не только в фоторепортаже 5-tv.ru!
Блин, дать или не дать. Вопрос о выборе, с кем из СМИ поговорить крайне озадачил Алену Жигалову! Не осуждаем, она просто на один вечер оказалась в тапочках гостей своей программы.
1/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Никакой звездной болезни, только открытое сердце! У Милоша Биковича вид максимально оправдывает сказанное — он гордо устоял на пикселе традиционных ценностей!
2/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Всех с ног на повал — только юмор, никаких махинаций! Священник Павел Островский поражает своим талантом шутить и стрелять правдой в умы одновременно!
3/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
У Федора Викторовича и правда добрый нрав. На не высокопарные вопросы о жизни отвечал спокойно, честно и с уважением!
4/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Вадим Бакунев наконец обрел официальное одобрение на свой бело-черный стиль. Все органично, правда, дорожка оказалась непредсказуемо — пиксельной! Ну бывает! Простит?
5/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ну классные! Сергей Жуков со старшей дочерью Никой очень улыбчиво прошлись по пикселям! Мы узнали, что дочь — это правая рука, а милые отношения — это сила правильной субординации!
6/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Вадима Верника поздравить собрался весь зал. И есть за что — премию за вклад в умы молодежи невозможно не отметить вниманием и теплыми словами!
7/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Позвони мне, позвони! Пранкеры Вован и Лексус, пожалуй, одни из немногих, кто представляет весьма неглупую и думающую часть «шутящего» населения!
8/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Звезда сериала «Ландыши», Ника Здорик, за чистый интернет-контент! В отличие от Катюхи из сериала, она думает, что за информацией следить нужно, как за платьем, прической и манерами!
9/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Такая волнительная улыбка! Понимаем, ведь могут и «запиксилить» запросто. Поэтому, чтобы пиксель не съел, Роман Каграманов внедрил в стиль немного «родственных» деталей!
10/10 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов