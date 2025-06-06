«Космическая дата»: Павел Деревянко раскрыл, когда сыграет свадьбу с Зоей Фуць
Павел Деревянко назвал дату и тематику свадьбы с Зоей Фуць
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
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Это произошло во время торжественной церемонии награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента.
Российский актер Павел Деревянко сообщил о дате и тематике свадьбы с бизнесвумен Зоей Фуць. Это произошло во время торжественной церемонии награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента. Об этом сообщает издание Super.
Сначала актер спросил разрешения у невесты, можно ли распространяться о свадьбе, а затем заявил, что дату выбрали специально красивую.
«08.08.2025. Вот такая у нас космическая дата. Тематика какая у нас? Сибирский стиль. Она почему-то всегда стесняется, что выше меня, а мне нравится», — прокомментировал селебрити.
Актер Павел Деревянко сделал Зое Фуць предложение стать его женой 18 мая. Радостное событие произошло на поле «ВТБ Арены» перед футбольным матчем. Пара пришла посмотреть на матч «Акрона» и «Динамо», актер является болельщиком второго клуба.
Для Деревянко — это первый брак. Ранее он встречался с Дарьей Мясищевой, которая подарила ему двух дочек. Зоя же была замужем ранее. От бывшего мужа Ореста бизнесвумен получила столь необычную фамилию. Несмотря на двух мальчиков, родившихся у пары, Зоя и Орест развелись в 2012 году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что блогер Виктория Боня едко прокомментировал свадьбу другой телезвезды — Ксении Бородиной. Предметом критики она выбрала новоиспеченного мужа телеведущей, а точнее, его взгляд.