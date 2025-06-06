Россиян призвали воздержаться от поездок в Боливию

Фото: Reuters/Patricia Pinto

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Протесты в этой латиноамериканской стране вспыхнули в начале июня.

В посольстве России в Боливии призвали россиян стоит воздержаться от посещения этого латиноамериканского государства. Такие рекомендации вызваны вспыхнувшими в стране протестами. Об этом сообщил «Известиям» посол Дмитрий Верченко.

«Тем, кто планировал посетить страну в ближайшее время, лучше повременить до стабилизации ситуации. Это связано в том числе и с возможной дезорганизацией транспортной системы: вполне вероятны перекрытия автомагистралей на продолжительный срок, нарушения в расписании авиарейсов», — заявил посол РФ в Боливии.

На фоне проходящих выборов в начале июня в Боливии вспыхнули протесты. Пока они охватили только департамент Кочабамба. Только 3 июня в столкновениях с протестующими сторонниками экс-президента Эво Моралеса, который не был допущен до выборов, получили ранения 13 полицейских.

В тот же день правоохранители задержали 19 человек. Эксперты считают, что в этом году в Боливии больше шансов на победу имеет правое крыло, которое не намерено выстраивать тесные отношения с Россией.

Дипломат подчеркнул, что среди пострадавших россиян нет. Однако нашим соотечественникам все равно стоит сохранять бдительность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пилот частного воздушного судна и пять пассажиров, в числе которых ребенок, найдены живыми. По словам директора департамента по чрезвычайным ситуациям Боливии Бени Авилы, их обнаружили в районе моста Педро Игнасио Муиба.