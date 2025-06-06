Дружбе конец: из-за чего разругались Маск и Трамп

Фото, видео: Reuters/Nathan Howard; 5-tv.ru

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Отношения между президентом США и миллиардером развиваются похлеще, чем в мыльной опере.

В США прямо сейчас разгорается конфликт, который может стать самым громким политическим разводом последнего десятилетия. Дело вроде бы внутриамериканское, президент Дональд Трамп окончательно порвал с бизнесменом Илоном Маском.

Но события развиваются похлеще, чем в мыльной опере. Самый богатый человек планеты с состоянием почти 421 миллиард долларов обиделся на Трампа за его законопроект о налоговых послаблениях.

Маск назвал его «мерзостью». Ведь Трамп хочет полностью отменить субсидии на электромобили. Не очень хорошие новости для Tesla, акции которой менее чем за сутки просели на 10%.

«Илон истощался, я попросил его уйти, я отобрал у него мандат на электромобили, который заставлял всех покупать электромобили, которые больше никому не были нужны, он знал это уже несколько месяцев, что я собираюсь это сделать, и он просто сошел с ума!» — написал Трамп.

«Пришло время сбросить действительно большую бомбу. Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна — вот настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, Дональд Джон Трамп» — написал Маск.

Обмен ударами получился сильным. Трамп пригрозил отобрать у Маска все госконтракты. А Маск напомнил, что только на его деньги был выбран 47-й президент США.

А вот удар про то, что Трамп был в числе клиентов Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, это уже ниже пояса. В общем, все как в семье миллиардеров, где муж и жена на грани развода и начинают делить имущество.