Знала, что ищут: в Петербурге нашли пропавшую девять лет назад девушку

В Петербурге нашли девушку, пропавшую девять лет назад

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; Telegram/ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/gsuskrf_spb; 5-tv.ru

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По словам пропавшей, она самовольно сбежала из-за разногласий в семье.

В городе Сестрорецке курортного района Санкт-Петербурга нашли девушку, пропавшую девять лет назад. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по региону.

Девушка 2000 года рождения пропала в декабре 2016-го из детской больницы, куда она попала для проведения плановой операции. Тогда в полицию обратилась мать пропавшей.

«До пропажи девочка удалила свою страницу в социальной сети, оставила все вещи и документы в больнице, взяв куртку у соседки по палате, покинула больницу. В связи с тем, что ее местонахождение было не установлено, она была объявлена в розыск», — отметили в ведомстве.

В СК сообщили, что девушку нашли 2 июня. Она попала на камеру видеонаблюдения, после чего была вызвана в Управление криминалистики для проведения следственных действий.

По словам пропавшей, она самовольно покинула больницу из-за разногласий в семье. Также она не хотела делать операцию. До достижения 18-летнего возраста девушка тайно жила у подруги, не покидая жилища, так как знала, что ее ищут.

Также мать пропавшей рассказала 5-tv.ru, что пока вживую с дочерью не виделась, а только поговорила с ней по телефону. Своей вины в случившемся женщина не отрицает.

«Я не знаю, как это назвать. Кто-то подбить может ее. Где-то мы, родители виноваты», — поделилась она.

После исчезновения девочки из больницы было возбуждено уголовное дело по факту возможного совершения в отношении несовершеннолетней преступления.

Следователями была проведена колоссальная работа. Общий объем материалов составил 84 тома. Всего допросили 450 свидетелей и организовали более 15 поисковых мероприятий.

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