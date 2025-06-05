Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Отмечать его будут 8 сентября — в день рождения поэта Расула Гамзатова, добавил президент.

Президент РФ Владимир Путин предложил учредить День языков народов России. Отмечать его будут 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова, отметил президент на заседании совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны.

«Предлагаю учредить день языков народов России. И отмечать его ежегодно 8 сентября — в день рождения поэта Расула Гамзатова», — сказал Путин.

Он объяснил выбор даты тем, что Гамзатов писал стихи на аварском языке. Если бы произведения поэта не перевели на русский, то они не получили бы широкого признания.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин призвал отказаться от иностранных заимствований в русском языке. По мнению главы государства, в общественном пространстве должна быть распространена кириллица, а не «каша» из латиницы и других символов.

Президент назвал иностранные заимствования «вульгарными и механическими», а также отметил, что они засоряют русский язык.