Бюджетных мест в московских колледжах станет больше

Фото, видео: 5-tv.ru

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Около 40 тысяч выпускников выбрали колледжи для дальнейшей учебы.

На три тысячи увеличится число бюджетных мест в колледжах Москвы. Как рассказала «Известиям» заммэра Анастасия Ракова, среднее специальное образование становится все более востребованным. Школьники стремятся получить реальную профессию и начать зарабатывать.

Москва и Петербург в этом году принимают участие в эксперименте. Регионы сами устанавливают контрольные цифры приема. И впервые девятиклассники могут сдавать не четыре предмета на ОГЭ, а два — обязательные русский и математику.

Около 40 тысяч девятиклассников решили поступать в колледж.

«13 тысяч детей — это те ребята, которые показывают очень хорошие образовательные результаты. Они учатся на четыре и пять. Проблем со сдачей переводных экзаменов у них точно не было. Значит, это их осознанный выбор более быстрого выхода на рынок», — рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

В Москве сейчас открыто полмиллиона вакансий. И 75 процентов из них требуют специалистов со средним профессиональным образованием. Дефицит кадров наблюдается практически во всех отраслях. Наиболее остро он стоит в промышленности, строительстве, транспорте, IT-технологиях.