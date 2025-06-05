Хочешь смотреть? Плати: почему водопад в Дагестане оградили забором

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Глава Дагестана раскритиковал решение.

Забор стал причиной настоящего скандала в Дагестане. Вдоль Ханагского водопада поставили двухметровое ограждение, полностью скрывшее живописный пейзаж. Все для того, чтобы брать деньги за вход. Территорию вокруг планировалось благоустроить. И место должны были оборудовать так, чтобы посещения стали комфортными и при этом не наносили ущерб окружающей среде. Почему вдруг там выросла глухая стена, разбирался корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

«Декоративный» забор, который больше напоминает ограду скотного двора, построили вокруг жемчужины южного Дагестана — Ханагского водопада. Обнесли достопримечательность чтобы взимать с гостей туристический сбор по 100 рублей.

Местным жителям не понравился ни забор, ни сама идея. Местный житель даже решил сам демонтировать ограду, усмирить его пытались полицейские.

«Он просто портит вид. Такое красивое место. Столько людей приезжают смотреть, фотографироваться. Забор отвратительный», — сказал заместитель председателя общественной палаты Табасаранского района Дагестана Айваз Рамазанов.

О странном заборе вокруг водопада заговорили по всему Дагестану: блогеры, общественники, все неравнодушные. В сети стали шутить, мол, посмотреть в щелочку будет стоить 50 рублей. В итоге деревянная стена пала. Чиновников, которые решили так оградить природный памятник, раскритиковал и глава Дагестана.

«Вместе с местными жителями я возмущен тем, как чиновники собрались эти меры принимать. Такими заборами пусть уродуют свои дома и дачи, а не места вдохновения и объекты нашей общей гордости», — заявил глава региона Сергей Меликов.

Забор уже наполовину разобрали. Изначально его, видимо, специально построили высоким, чтобы отсюда не было видно водопада. Такой посыл туристам, хотите посмотреть, сделать фото на память, заплатите в кассу и проходите.

Журналисты выяснили, что, оказывается, строители исполняли госконтракт от регионального Минприроды, из бюджета на этот забор выделили почти 500 тысяч рублей.

«По техзаданию строители начали его исполнять. Само дерево включили, из-за того, что раз природа, чтобы из природного материала было. Видимо, не предусмотрели заранее», — заявил глава администрации Табасаранского района Магомед Курбанов.

В итоге забор заменят изгородью, плату с туристов, скорее всего, не отменят, она утверждена постановлением правительства республики.

«Эти деньги строго определенной направленности. Смысл этих денег только в одном — благоустройстве прилегающий к природному памятнику территории», — объяснил министр природных ресурсов и экологии региона Ратмир Расулов.

Местные жители справедливо считают, что на водопаде можно и не собирать деньги за посещение. Здесь же прямо в природоохранной зоне работает незаконно возведенный гостинично-ресторанный комплекс и другой бизнес, который мог бы позаботится о территории вокруг. Лавочки, урны, уборка больших денег точно не потребуют.