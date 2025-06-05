Холли Берри получила предложение выйти замуж, но не спешит с ответом

Фото: www.globallookpress.com/Terence Baelen

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ее избранником является певец Ван Хант.

Певец Ван Хант сделал предложение выйти замуж актрисе Холли Берри. Однако она не спешит с ответом. Об этом «Женщина-кошка» объявила в эфире шоу Today show.

Берри рассказала, что Ван встал перед ней на одно колено. Но актриса удивила всех, ведь предложение «руки и сердца» она так и не приняла.

«Предложение до сих пор не принято. Оно просто витает в воздухе», — рассказал ее возлюбленный.

Берри объяснила свою нерешительность неудачными предыдущими браками. 58-летняя актриса была замужем уже три раза, и у нее есть двое детей: дочь Нала 17 лет и сын Масео 11 лет. При этом Нала не рождена в официальном браке артистки.

Свадьба Берри и Ханта, если она все-таки состоится, станет для музыканта второй. Он воспитывает сына от предыдущих отношений.

Актриса также добавила, что Ван является тем самым единственным мужчиной, с которым бы она хотела провести остаток жизни.

Холли Берри — американская актриса и режиссер. Она удостоилась «Оскар» в 2002 году за фильм «Бал монстров». Берри стала первой темнокожей актрисой, получившей премию. А вот один из самых известных ее образов «Женщины-кошки» принес ей «Золотую малину» в 2005 году, как худшей исполнительнице главной роли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Сердюкова.