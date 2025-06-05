Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Глава государства попросит коллег из администрации президента и правительства РФ проработать проект и поддержать его.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о создании центра по продвижению русского языка в мире. Свое мнение глава государства высказал на заседании совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Автор инициативы — исполняющий обязанности ректора института русского языка имени А. С. Пушкина Никита Гусев. Он выдвинул предложение реализовать на базе одного из вузов РФ национальный межведомственный центр, главной задачей которого станет системная работа по распространению и поддержке русского языка в других государствах.

Он объяснил, что это решение может быть особенно актуально в среде, в которой по линии федеральных органов исполнительной власти — преимущественно МИД РФ — развивается система центров присутствия России за рубежом. Деятельность этих организаций направлена на популяризацию русского языка в мире, добавил Гусев.

«Просил бы вас дать поручение проработать этот вопрос, и в случае вашего согласия к следующему нашему заседанию совместно с правительством и МИД России подготовим и представим вам предложение», — сказал Гусев.

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Глава государства остался доволен предложением.

«Хорошее предложение. Мне кажется, обязательно нужно подумать», — сказал Путин.

Он добавил, что даст поручение коллегам из администрации президента и правительства РФ проработать проект и оказать ему поддержку.

«Мы занимаемся по разным каналам этим вопросом, но если сформировать специальные центры, которые будут это делать, мне кажется, что это пойдет на пользу продвижению русского языка», — заключил президент.

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