Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Продюсер эмоционально прокомментировал новость о предложении, которое сделала Марго рэперу Tyga.

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник считает, что певица Марго Овсянникова не должна заниматься музыкой и может реализовать свои таланты на стройке. Таким образом он прокомментировал 5-tv.ru новость о встрече артистки с американским рэпером Tyga после его московского концерта.

Ученица поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова лично встретилась в субботу с американским артистом. Во время беседы с ним певица похвасталась своими достижениями в России и поделилась мечтами о славе во всем мире. Потом она ошарашила рэпера своей идеей сделать совместный проект. Tyga пообещал подумать над предложением.

Однако Дзюник не разделяет такого энтузиазма певицы.

«Я просто поражаюсь тому факту, что девочки, которые принимали участие в „Доме 2“, почему-то думают, что они все способны стать певицами. Эта Марго Овсянникова, она к кому только не пристраивалась: и к Киркорову, и к Криду…» — сказала он.

По его словам, когда с Овсянниковой кто-то начинает работать, то все прекрасно понимают, что это полный провал. После этого все «отходят» от нее моментально.

«Мне кажется, что не то, что телефоны вырубают, а стирают всю память с ней связанную, не только в телефонах или там в социальных сетях, а и в голове своей. Но она же все равно не успокаивается. Она, интересно, чем петь-то собирается?» — говорит Дзюник.

Продюсер не понимает, как можно лезть в мир музыки, даже не имея соответствующего образования.

«Ты считаешь, что ты можешь чем-то петь? А может лучше все-таки пойдешь работать на стройку?» — не мог сдержать эмоций Дзюник.

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