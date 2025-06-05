Движение поездов в Воронежской области остановили из-за подрыва путей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Машинист и бригада вовремя заметили последствия детонации.

Поезда на участке железной дороги Евдаково-Сагуны на юге Воронежской области были остановлены в связи с подрывом взрывного устройства непосредственно перед прохождением состава. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области», — сказано в сообщении ведомства.

Машинист и поездная бригада вовремя заметили повреждение полотна. Они провели экстренное торможение, предотвратив таким образом поломку поезда и человеческие жертвы.

«По первым признакам имеются все основания возбуждения уголовного дела по статье «терроризм», — отмечает ведомство.

Прежде президент РФ Владимир Путин заявлял, что подрывы мостов в Брянской и Курской областях — это теракты. Глава государства уверен, что решение о целенаправленных ударах по гражданским лицам принимаются в Украине «на политическом уровне».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Воронежской области остановили движение поездов из-за повреждения ж/д полотна.