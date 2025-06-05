Трамп забирает у Украины технологию по борьбе с беспилотниками

WSJ: США забирает у Украины технологию по борьбе с дронами

Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP

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Вашингтон поставлял данное оружие Киеву несколько лет.

США забирает у Украины технологию по борьбе с дронами, которую поставляли ранее. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, Пентагон уведомил Конгресс Соединенных Штатов о том, что взрыватели для ракет, позволяющие уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), будут перенаправлены с территории Украины на Ближний Восток американским войскам.

Данная технология поставлялась Киеву несколько лет. Эти взрыватели позволяли дистанционно и бесконтактно детонировать взрывчатку на подлете к дрону. Украина долгое время использовали данное оружие в борьбе с российскими беспилотниками.

«Администрация Трампа (президента США Дональда Трампа. —Прим. ред.) перенаправляет ключевую технологию борьбы с беспилотниками, предназначенную для Украины, американским войскам, что свидетельствует об ослаблении приверженности Пентагона обороне Киева», — говорится в публикации.

Решение о поставках данной технологии Украине было принято при правлении предыдущего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украину опять не взяли в НАТО.