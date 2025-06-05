Около 1000 человек примут участие в сап-регате в Москве

Фото: Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

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Организаторы обещают наградить участников в самых оригинальных костюмах.

Зрелищная сап-регата пройдет в рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя». Об этом сообщает портал mos.ru.

Костюмированная сап-регата пройдет в столице 7 июня. В этом году в мероприятии будет задействовано рекордное количество участников — около 1000 человек.

Стать частью заплыва могут все желающие, мероприятие бесплатное. Но необходимо предварительно зарегистрироваться, иметь спасательный жилет, справку от терапевта и, конечно же, сапборд.

Стартовать пловцы будут с пляжа № 3 в Серебряном бору. Участникам предстоит преодолеть около пяти километров по руслу Москвы-реки.

Организаторы обещают выдать призы в пяти номинациях: лучший мужской, женский, детский, командный и самый оригинальный наряд для питомцев.

Костюмированная сап-регата проходит в Москве не впервые. В прошлом году в заплыве принимали участия более 600 человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в столице проведут бесплатные кардиотренировки в рамках проекта «Лето в Москве».