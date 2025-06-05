На Украине готовы мобилизовать ограниченно годных

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin; 5-tv.ru

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Если они не явятся на повторный досмотр сами, их доставят принудительно.

Уже сегодня на Украине может начаться принудительная мобилизация ограниченно годных к военной службе. В Верховной Раде рассказали, что такие люди должны пройти повторную медкомиссию. А если не пришли на нее сами, с 5 июня власти получили право принудительно доставлять их в ТЦК — местные аналоги военкоматов.

При этом даже тех, кто приходил добровольно, в большинстве случаев, после повторного осмотра признавали годными и отправляли на фронт.

Все эти меры могут говорить только об одном — киевский режим идет на любые ухищрения, чтобы восполнить нехватку военных на фоне неудач на фронте.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Каменце-Подольском произошел конфликт прохожих и ТЦК. Жители города дали отпор «людоловам». Они окружили их машину и прокололи шины. Так они попытались защитить от военкомов потенциального призывника. Его силой затащили в автомобиль и уже собирались увозить. Но путь перекрыли возмущенные прохожие. А когда сотрудники ТЦК пытались ретироваться, случилось страшное…