Жители Санкт-Петербурга массово жалуются на работу Фонда капремонта

63 заявления в суд против Фонда капремонта в Петербурге подано в 2024 году

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru

Жители Санкт-Петербурга массово жалуются на Фонд капитального ремонта из-за некачественных работ.

Миллиарды рублей освоил за прошлый год Фонд капитального ремонта Петербурга. Специалисты обновили несколько тысяч старых и аварийных зданий, а подрядчиков строительных работ контролируют нейросети. Но при этом растет и число претензий к строителям, а также исков против Фонда капремонта.

Нередко уже после того, как дом привели в порядок, в нем обнаруживают многочисленные недостатки, которых не было раньше. С подробностями — корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Из 12 оконных створок — ни одной целой: стекла поцарапаны, уплотнитель поврежден. Так рабочие капитально отремонтировали фасад дома на Васильевском острове.

Артему Едемскому обещали все восстановить. Но собственник квартиры не дождался: через год заменил все окна сам. Обратился за компенсацией в Фонд капитального ремонта. Но и там не поддержали.

«Фонд отказался возмещать, в результате чего была направлена досудебная претензия, по итогу которому мы получили отказ. Было принято решение подать иск в суд», — рассказал житель дома № 23 по 10-й линии Васильевского острова Артем Едемский.

Суд встал на сторону истца, так что подрядчик и Фонд капремонта теперь будут возмещать затраты — почти 200 тысяч рублей. Добиваются компенсации и в этом доме. Как только рабочие взялись капитально восстанавливать кровлю — потрескался потолок.

«Трещины появились после того как они начали ремонт делать. И протечки. И лило так, что вам даже не представить. Ведра три-четыре сразу», — рассказала жительница дома № 46 А по 5-й линии Васильевского острова Вера Косцова.

Отремонтировав только половину крыши, подрядчик пропал. Почти год — ни ремонта, ни выплат.

«Они расторгли договор с тем подрядчиком, который у нас делал, и будут искать нового. Когда найдут...» — поделилась жительница дома № 46 А по 5-й линии Васильевского острова Евгения Васильева.

Тем временем, в отчетах фонда капитального ремонта все куда оптимистичнее. За прошлый год освоили 40 миллиардов рублей. В порядок привели больше трех тысяч зданий. Процент протечек уменьшили на четверть. Подрядчиков теперь контролируют с помощью искусственного интеллекта. И обещают оперативно отрабатывать каждую заявку жильцов.

«Есть телефон горячей линии у фонда, куда можно позвонить и сразу оставить заявку. Она сразу напрямую попадает мне, в этот же день, если не в этот же час, и сразу уходит на отработку», — отметил врио руководителя Фонда капремонта Санкт-Петербурга Леонид Вишневский.

Схема получения компенсаций весьма понятна: заявка в фонд, акт о повреждениях, экспертиза, выплата. Вот только договариваться с собственниками такие органы зачастую предпочитают в судебном порядке.

Растянуться процесс может на годы. Как в случае дома на Кирочной: в 2020-м во время капремонта прорвались трубы по всему зданию. Уже восемь судебных заседаний собственники не могут отстоять свое право на компенсацию ущерба.

«Если честно — лучше вообще ничего не делать, чем делать вот так плохо. Но самое страшное: освоены огромные деньги, и мы никогда теперь не дождемся нового ремонта», — рассказала собственник квартиры в доме № 48 по улице Кирочной Ирина Архипова.

С последствиями такого капитального ремонта жильцы сталкиваются до сих пор. На днях здесь, в помещении на первом этаже, произошел потоп, обвалился потолок. И вот все, что осталось от его покрытия.

И подобные судебные процессы для фонда — не редкость. Только за прошлый год в отношении ФКР было подано 63 заявления в суд о взыскании ущерба. При получении вреда от подрядчиков юристы советуют незамедлительно обращаться не только в фонд, но и в управляющую компанию. А перед этим тщательно зафиксировать все повреждения. На случай, если отстаивать право на компенсацию придется в суде.