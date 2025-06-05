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Организация признана нежелательной на территории РФ.

Одним из главных спонсоров Киевского режима по-прежнему остается Лондон. Сотни миллионов долларов Британия отправляет не только на оружие для продолжения конфликта, но и на вербовку украинских агентов. Эту работу под видом гуманитарных проектов активно вела старейшая правительственная организация — Британский совет*. А основной целью было свержение власти в нашей стране. По решению Генеральной Прокуратуры совет признали нежелательным на территории России. О том, как Британия штамповала шпионов, рассказывает корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Лекции и семинары о британской культуре и языке, гранты на изучение британских ценностей, совместные чаепития и приятное времяпрепровождение. Так официально звучат цели и задачи организации под названием Британский совет.

«Британский совет принимал непосредственное участие фактически в переформатировании сознания украинской молодежи. Я знаю, что многие лидеры запрещенного в России „Азова“**, будучи студентами, образовывались именно по программам Британского совета», — отметил Евгений Михайлов, политолог.

Почти 100 лет назад английский король Георг IV создал организацию для пропаганды британской культуры в колониях и странах третьего мира. Сейчас только официальный бюджет британского совета — больше миллиарда фунтов стерлингов. Представительства есть в 110 странах мира. А численность сотрудников давно перевалила за 10 000.

В начале нулевых британский совет занимал сразу несколько этажей в своем здании. Полтысячи сотрудников ежедневно работали над тем, чтобы создавать положительный образ королевства в России. По всей стране работало 14 отделений, нарушая все возможные российские законы.

До сих пор не очень понятен юридический статус организации. В одно время это некоммерческая организация, в другое — Департамент культуры посольства британии. На деле же — гигантская структура, работающая в интересах МИ-6, английской разведки.

«Ведущая роль в британских зарубежных стратегических операциях отведена Британскому совету. Значимость указанной структуры для английских мероприятий влияния настолько высока, что его интересы продвигаются всей государственной машиной Соединенного королевства», — отметил сотрудник контрразведки.

Сохранились архивные записи с историей жителя Херсонской области Сергея Чебукина. Он получил российское гражданство, но открыто поддерживал киевский режим. В какой-то момент к нему обратилась подруга Светлана Волошина, переехавшая в Британию после начала СВО.

«Волошина сообщила, что стала начала общаться с каким-то правительственным фондом — Британский совет. Ну и там ей предложили сотрудничество», — рассказал житель Херсонской области Сергей Чебукин.

А она, в свою очередь предложила Чебукину присылать координаты российских военных. Британский совет выступил в роли вербовщика. Впрочем, именно этим организация и занимается.

На имеющихся в нашем распоряжении кадрах в здание резиденции британского посла съезжаются активисты общества «Мемориал»***.

Конечно, вербовка не прямая. Британские дипломаты рассказывают российским активистам, как правильно защищать демократию, историю и свободу.

К слову, в когда в России закрывали отделения Британского совета, оспорить это решение в суде пыталось именно общество «Мемориал».

«Британский совет — это легендированное представительство разведсообщества Великобритании в разных странах. Ну, для нашей разведки это очевидно, разведкам других стран, контрразведкам, видимо, придется это узнать и принять», — отметил ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа» Андрей Попов, подполковник запаса.

Схему, по которой британцы планировали добиваться свержения власти в России, несколько лет назад выложили в сеть хакеры. Основные пункты: Engage — «Привлечение», Enable — «Включение», Enhance — «Усиление» и Expose — «Разоблачение». Заявленный результат — население и СМИ Балтики, Молдавии, Грузии и других стран становятся невосприимчивы к информации из Москвы. И все это, по большей части, задача именно Британского совета.

«Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности организации „Британский совет“. Деятельность совета направлена на нарушение территориальной целостности РФ, дестабилизации социально-политической обстановки и смены власти в стране», — сообщил заместитель начальника управления Генпрокуратуры России Алексей Жафяров.

Это уже не первая британская структура, попавшая под запрет. Оксфордский фонд занимался примерно тем же самым — в российских ВУЗах. Но в меньших масштабах. Сотрудничество с ним может привести к государственной измене. О чем спецслужбы официально предупредили 15 граждан России.

Британский совет, конечно, продолжит попытки влиять на российскую внутреннюю политику. Сейчас он занимается этим с территории одной из стран Средней Азии. Только вот теперь любое сотрудничество с ним может привести к уголовному делу.

* — организация признана нежелательной в России

** — признаны в РФ террористами или террористическими организациями.

*** — признана в РФ организацией-иностранным агентом.