Мировая пресса обсуждает итоги разговора Путина и Трампа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Американский лидер считает немедленную остановку конфликта невозможной.

Западная пресса, комментируя разговор Путина и Трампа, называет немедленное прекращение огня невозможным.

Более того, это признал и сам американский лидер. Итоги переговоров сейчас в центре внимания крупнейших изданий. Журналисты уже припомнили Трампу одно из ключевых предвыборных обещаний.

«Будучи кандидатом в президенты, Трамп неоднократно клялся, что положит конец российско-украинскому конфликту за один день после вступления в должность. Но его попытки быстро добиться мира или даже длительного прекращения огня пока не увенчались успехом, и обе страны по-прежнему далеки друг от друга в вопросах территориального компромисса», — отметили в CNBC.

Как пишет Wall Street Journal, американский лидер в частной беседе признался, что закончить конфликт оказалось сложнее, чем он предполагал.