Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Цель — оборонные предприятия Незалежной.

Вооруженные силы России ночью нанесли массированные удары по военным объектам Украины. В Харькове, в частности, уничтожен оборонный завод.

Сообщения о точных попаданиях наших дронов и ракет также приходят из Черниговской, Полтавской и Одесской областей. А под Краматорском поражен крупный склад боеприпасов.

Но больше всего в Незалежной боятся ударов «Орешником». Ранее президент России Владимир Путин рассказывал, что температура на этих боеголовках равна температуре на поверхности Солнца. Об этом писал 5-tv.ru.

Лидер РФ подчеркнул, что такие системы пытались сделать уже давно, но таких материалов раньше не было. Проблема заключалась в том, что при полете ракета начинала плавиться в процессе, будто эскимо.

«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Весь мир заговорил об этом оружии 21 ноября 2024 года, когда об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил российский лидер.