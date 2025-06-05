На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Даниила

Фото, видео: 5-tv.ru

У молодого человека обнаружили тяжелое заболевание сердца.

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Путешествие на море пока только в мечтах у Даниила из Волгограда. Но из-за тяжелого заболевания сердца, которое в любой момент может остановиться, врачи запретили ему выходить из дома. Поездки — только на лечение в больницу. Требуется срочная операция стоимостью более двух миллионов рублей. В семье таких денег нет.

Сегодня, в «День добрых дел» на Пятом канале, мы с вами можем помочь собрать необходимые средства. Для этого нужно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 75-11 или отсканировать QR-код на экране во время сюжета.

Даже в больнице, когда после приема лекарств самочувствие ненадолго улучшается, Даниил сразу берется за учебники, чтобы не отставать. Когда он еще мог ходить в школу, учился на отлично. Но сейчас почти все силы уходят на борьбу с болезнью. На одном из обследований у Даниила обнаружили тяжелое заболевание сердца.

Вспоминая тот день, его мама плачет.

«Был совершенно здоровый мальчик. Ничто не предвещало беды совсем. В 2022 году мы узнали про этот страшный диагноз. Не излечимо, не операбельно — так сказал врач. Это такая боль, это словами не передать», — рассказывает Елена Ткаченко, мама Даниила.

Дилатационная кардиомиопатия — у детей это очень редкая патология. Бывает всего несколько случаев на миллион. Сердечная мышца теряет эластичность и как следствие — сердце хуже сокращается. Мальчику пришлось бросить спорт, хотя он очень любит плавание, карате и раньше часто побеждал на соревнованиях. А теперь ему нельзя даже выходить из дома.

«Меня посадили на домашнее обучение, чтобы не заразить меня. Потому что врачи считают, что любая болезнь для меня опасна. Эта болезнь очень сильно ограничивает физическую активность. Потому что быстрый шаг — уже задыхаешься. И любая другая физическая активность вредит здоровью», — поясняет Даниил.

Ежедневно подросток принимает множество лекарств, но они лишь ненадолго уменьшают симптомы — одышку и слабость. А в последнее время появилась еще и аритмия, которая может привести к внезапной остановке сердца.

Даниилу срочно нужно установить кардиовертер-дефибриллятор. Врачи торопят. Операцию необходимо провести как можно раньше.

«Срочно. Потому что в любой момент может произойти внезапная остановка сердца. Заболевание проявляется сердечной недостаточностью, одышкой, снижением толерантности к физической нагрузке. Сердцебиение, обмороки могут быть», — объясняет врач-детский кардиолог Юлия Исаева.

Операция стоит 2 160 442 рубля. Для семьи из Волгограда такая сумма неподъемна.

Родные очень боятся не успеть. И все же они верят — Даниил справится с болезнью. Ему нужно лишь немного помочь. И тогда наверняка получится все то, о чем он мечтает: окончить школу на пятерки, потом выучиться на программиста и жить в полную силу, как все здоровые люди.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Даниилу, обратившись напрямую в благотворительный фонд.